Ex Boris wird wieder Papa: Das denkt Lilly Becker darüber

Alles in Kürze

Und Ex Lilly? Die freut sich bis über beide Ohren für ihren langjährigen Ehemann. "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient, ein bisschen Ruhe", verrät die Niederländerin im Talk mit RTL .

"Es wird ein Weihnachtsgeschenk - oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will", erklärte der Ex-Trainer von Novak Djokovic (38) im Podcast "Becker Petkovic".

Dieses Szenario wird der 57-Jährige in Zukunft wieder durchleben. Denn seit dem vergangenen Sonntag ist klar, dass Boris und Frau Lilian de Carvalho Monteiro Eltern werden - noch in diesem Jahr.

Mit ihrem Ex-Mann hat die amtierende Dschungelqueen Sohn Amadeus (15). © Marcus Brandt/dpa

Früher als alle anderen hätten es die Wahl-Londonerin und Sohn Amadeus aber nicht erfahren, sagt sie. Statt vorab über die süße Botschaft informiert zu werden, hatte es die künftige Düsseldorferin auch via Instagram erfahren.

Ebenso groß angekündigt hatte der Podcastpartner von Ex-Tennisspielerin Andrea Petković (37) zuvor sein neues Buch. Erst ein paar Tage vor der Schwangerschaft seiner Frau schrieb "Bum Bum Boris" über den emotionalen Inhalt seines neuen Buches.

"Dies ist das persönlichste Buch, das ich je geschrieben habe. Es ist eine Reflexion über eine der härtesten Erfahrungen in meinem Leben - einschließlich meiner Zeit im Gefängnis - und alles, was davor und danach kam."

Unter dem Namen "INSIDE. Winning, Losing, Starting again" will der baldige Fünffach-Papa genau dahin, wo er schon während seiner aktiven Karriere monatelang gestanden hatte: an die Spitze! Diesmal allerdings der Buch-Charts ...