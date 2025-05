Lilly Becker plaudert aus dem Nähkästchen: Das ist der Grund für ihren Umzug nach Düsseldorf

Düsseldorf/London - Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren: Schon im August will Lilly Becker (48) mit Sohn Amadeus (15) von London nach Düsseldorf ziehen. Doch warum wagt sie den mutigen Schritt?

Alles in Kürze

Nach über 16 Jahren verlässt Lilly Becker (48) ihre englische Wahlheimat London und zieht nach Düsseldorf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schließlich ist der Umzug nach Deutschland mit riesigen Herausforderungen verbunden - insbesondere für den Spross von Tennis-Legende Boris Becker (57).

"Für ihn ist es das erste Mal aus England und deswegen ein Riesen-Abenteuer", gibt seine prominente Mama gegenüber RTL preis.

Zumal Amadeus bis dato noch kein Deutsch spricht und in Deutschland aufgrund seines Papas wohl deutlich mehr im medialen Fokus stehen wird. Das sieht die 48-Jährige allerdings gelassen: "Das wird alles okay und ich schätze, es wird nicht so sein, dass er auf den roten Teppich geht."

Insgesamt hätten am Ende einfach mehr Gründe für einen Umzug nach Düsseldorf gesprochen als für ein Weiter-so in ihrer englischen Wahlheimat, führt die Dschungelkönigin aus.