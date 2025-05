Im Streit mit Ex-Freund zu Mega-Summe verdonnert: Lilly Becker will nicht zahlen

Lilly Becker (48) soll das Urteil des Münchner Landgerichts anfechten wollen. © Thomas Banneyer/dpa

Außerdem habe Becker eine Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist eingelegt, die das Oberlandesgericht München bis zum 16. Juli 2025 gewährt habe. Das will RTL erfahren haben.

Uebelhack hatte seiner Ex in der Zeit zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021, als die beiden ein Paar waren, angeblich ein Darlehen in Höhe von 154.733 Euro sowie weitere 27.961 Euro gegeben. Das Geld fordert er per Klage nun zurück - plus Zinsen im fünfstelligen Bereich sowie zusätzliche Anwaltskosten.

Lilly Becker dagegen habe bei einem Gütetermin im Februar behauptet, dass es sich bei den Summen um Schenkungen gehandelt hatte. Der Richter wies die Behauptungen zurück, da es Verträge sowie gegenteilige Aussagen des Klägers und dreier weiterer Manager gab.

Am 16. April fiel dann die Entscheidung: Das Gericht gab Uebelhack vollumfänglich recht. Laut Richter habe "die Beklagte nicht zur Wahrheit gefunden".