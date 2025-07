Rocker-Legende ist tot: Ozzy Osbourne stirbt mit 76 Jahren

Alles in Kürze

"Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren", teilten seine Frau Sharon (72) und die Kinder Jack (39), Kelly (40), Aimee (41) und Louis (50) mit.

Osbourne (r.) mit seinen "Black Sabbath"-Kollegen Geezer Butler (l.), Tommy Iommi bei einer Preisverleihung 2013 in London. © Ian West/PA Wire/dpa

Der "Black Sabbath"-Sänger wurde 1948 als John Michael Osbourne in Birmingham geboren, ging laut The Sun mit 15 von der Schule ab und jobbte danach als Hilfsarbeiter, Klempner oder Schlachthofarbeiter.

1967 startete der Grusel-Rocker seine Musikkarriere, schloss sich zuerst mit dem späteren Sabbath-Bassisten Geezer Butler (76) zusammen. Gemeinsam bildeten sie die Band "Rare Breed".

Später kamen Gitarrist Tony Iommi (77) und Schlagzeuger Bill Ward (77) dazu, die Band "Polka Tulk Blues" entstand, ehe schlussendlich "Black Sabbath" daraus geboren wurde.

Das erste gemeinsame Album folgte 1970, Osbourne verfiel im Laufe der Jahre den Drogen, ließ sich von seiner ersten Ehefrau scheiden (zwei gemeinsame Kinder) und verließ die Gruppe 1978.

Vier Jahre danach heiratete der Musiker seine Sharon, blieb mit ihr bis zu seinem Tod zusammen und bekam mit ihr drei Kinder. Musikalisch war der Engländer fortan solo unterwegs und machte sich als verrückter Rocker, der zum Beispiel während einer Tournee einer Fledermaus den Kopf abbiss, einen Namen.

Kurz vor der Jahrtausendwende kehrte Osbourne zu Black Sabbath zurück, gewann seither sogar zahlreiche Grammys, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Musik-Business und startete mit der Reality-Show "The Osbournes" auch im Fernsehen durch. 2006 folgte schließlich der Höhepunkt seiner langen - und von Höhen und Tiefen geprägten - Karriere: Osbourne und seine "Black Sabbath"-Kollegen wurden in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Erstmeldung am 22. Juli, 20.16. Update um 20.57 Uhr.