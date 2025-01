Kurz vor dem Dschungelcamp: Lilly Becker lüftet intimes Geheimnis

Australien - In nur wenigen Stunden geht das Dschungelcamp in die nächste Runde. Auch Lilly Becker (48) zieht für einige Zeit in den australischen Busch und muss sich neben elf weiteren Promis behaupten. Kurz vor ihrem Einzug hat die Ex von Tennis-Legende Boris Becker (57) aber noch ein kleines Geheimnis verraten ...