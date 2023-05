Lisa Del Piero und ihr krasser Weg vom Mobbing-Opfer zur heißen "Booty Queen"

Köln - Lisa Del Piero (26) hat in knapp zehn Jahren eine krasse Body-Transformation hingelegt. Im Netz sorgt die 26-Jährige regelmäßig mit Fotos ihrer knackigen Kehrseite für Schnappatmung. Außerdem ist sie als Fitness-Influencerin erfolgreich. Doch der Weg dorthin war steinig!

Lisa Del Piero (26) hat sich innerhalb der vergangenen neun Jahre vom grauen Mäuschen zur polarisierenden Fitness-Influencerin gemausert. © Montage: Screenshot/Instagram/lisadelpiero (2)

Im zarten Alter von 17 Jahren nahm das heutige Po-Wunder an der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" teil - damals noch unter dem Namen Lisa G. (seinerzeit ein Running Gag). Erst kurz vor dem Einzug in die Top Ten wurde sie von Model-Mama Heidi Klum (49) als Zwölftplatzierte aus der Sendung gekehrt.

Typisch für die Bewerberinnen der Talentschmiede für Nachwuchsmodels war auch die Kölnerin zu diesem Zeitpunkt ziemlich zierlich. Ihre schüchterne und oftmals verpeilte Art ließ sie im Frühjahr 2014 zur absoluten Kult-Kandidatin aufsteigen.

Wie Lisa auf Instagram preisgab, sei ihre Kindheit und Jugend alles andere als leicht gewesen. Sie sah sich mit Mobbing konfrontiert und musste deshalb mehrfach die Schule wechseln. Sprüche wie "Lisa, du hast keinen A*sch in der Hose" hat sie nie vergessen.

Das kleine, zierliche Mädchen von damals gehört der Vergangenheit an. Die Brünette trainiert hart für ihren Traum-Körper. Auf ihre Kehrseite scheint sie dabei besonders stolz zu sein, denn regelmäßig inszeniert die TV-Bekanntheit das Prachtstück in Beiträgen.