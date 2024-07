Lisa platzt der Kragen! Frau von Thomas Müller reagiert auf Bikini-Kritik

"Mir ist es ziemlich Wurst, wenn jemand schreibt, ihm gefällt nicht, was er/sie/es sieht, auch wenn ich mich doch ziemlich wundere, dass man grundsätzlich meint, seinen negativen Senf zu allem dazuzugeben, aber es muss auf keinen Fall beleidigend werden."

"Liebe Leute, langsam arten die Kommentare aus", beginnt sie ihre ausführliche Reaktion auf Instagram am Sonntag.

Dabei fielen auch Beleidigungen gegenüber Lisa Müller - und das will die 34-Jährige nicht auf sich sitzen lassen!

In den Kommentaren hagelte es Kritik an der sehr schlanken Figur der Dressurreiterin. Einige warfen der Profi-Sportlerin vor, ein schlechtes Vorbild für Kinder und Jugendliche zu sein.

Die Ehefrau von Thomas Müller sendete ihren 223.000 Followern auf Instagram am Samstag Bikini-Grüße aus dem Urlaub. "Von stressigen Zeiten erholen", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Seit November 2009 ist Bayern-Star Thomas Müller (34) mit seiner Lisa verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

"Laut Dr. Google ist der normale BMI (Body-Mass-Index, Anm. d. Red.) zwischen 18,5 und 24. Das bedeutet, bei meiner Größe von 1,76 muss das Gewicht zwischen 57 und 74 Kilo liegen. Das sind fast 20 kg zwischen unterstem Ende des NORMALGEWICHTS und oberstem Ende", schreibt die Spielerfrau.

Außerdem müsse sie sich nicht rechtfertigen. Sie mache gerne Sport und wolle im September einen Halbmarathon laufen.

"In Deutschland werden wir statistisch immer dicker, und unabhängig davon, dass das grundsätzlich nicht immer gesund ist, finde ich die Bodypositivity Bewegung der letzten Jahre gut", so Lisa Müller. "Es soll sich jeder in seinem Körper wohlfühlen und kein Mobbing aufgrund seines Aussehens erfahren."

Die Kommentarfunktion werde sie trotzdem nicht abstellen. "Also Feuer frei, zerfleischt euch gegenseitig, oder mich, schickt mir Kriegserklärungen, Todesdrohungen oder Beleidigungen unter der Gürtellinie, wenn es euch in eurem Leben dann besser geht, dann freu’ ich mich, dass ich euch dazu verholfen habe", schließt die 34-Jährige ihr Statement.