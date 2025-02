Lisa Müller spricht überraschend in neuer "Thomas Müller"-Doku: "Privatleben hast du nicht mehr"

München - Nach ihrem weitgehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit kommt auch Lisa Müller (35) in der Sport-Dokumentation "Thomas Müller – Einer wie keiner" überraschend zu Wort.

Sie hat keine Lust mehr auf Öffentlichkeit: Lisa Müller (35) arbeitet daran, wieder ein Privatleben haben zu können. © Christian Charisius/dpa

"Privatleben hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe", sagt die 35-Jährige im Trailer zu dem Film, der vom 4. März an bei Prime Video zu sehen sein wird.



Am Dienstagabend soll in Anwesenheit von Thomas Müller (35) und Ehrengästen aus dem Sport die Weltpremiere der Doku über den Weltmeister von 2014 und Bayern-München-Profi in einem Münchner Kino stattfinden.

Der Film soll einen authentischen Einblick in Müllers Privat- und Sportler-Leben vermitteln.

Lisa Müller (35), die selbst eine erfolgreiche Dressurreiterin ist, war früher oft bei Spielen ihres Mannes im Stadion zu sehen.

Das Paar tauchte auch immer wieder gemeinsam öffentlich bei Veranstaltungen auf. Ende des vergangenen Jahres zog Lisa Müller dann zumindest darunter einen Schlussstrich.