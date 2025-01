Liz Kaeber gibt Update nach Geburt: "Das Unglaublichste dieser Welt für mich"

Berlin - Vor wenigen Tagen kam das erste Kind von Ex-" Bachelor "-Kandidatin Liz Kaeber (32) auf die Welt. Nun gab sie ihren Followern ein Wochenbett-Update.

Liz Kaeber (32) habe nach der Geburt viel Blut verloren und müsse nun erst mal wieder fit werden. © Screenshot/Instagram/lizkaeber (Bildmontage)

Am Mittwochabend ging es für die frischgebackene Mama nach Hause. In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin einen Einblick in die ersten Stunden als kleine Familie.

"Ich bin unendlich glücklich und kann all das noch nicht realisieren", so die 32-Jährige. Ihr Ehemann Nick sei nach der Geburt sehr krank geworden und ist bereits früher aus dem Krankenhaus nach Hause zurückgekehrt.

"Umso schöner war dann dieser Anblick", schrieb Liz zu einem Bild, wo Nick den Kleinen in seinen Armen hält.

Auch sie müsse erst mal richtig fit werden. Bei der Geburt habe die Blondine eine Menge Blut verloren, weshalb ihr der Kreislauf und Eisenmangel zu schaffen machen. Zudem sei der Schlafmangel mit einem Neugeborenen nicht zu unterschätzen.

"Aber es ist das Unglaublichste dieser Welt für mich", schwärmte Liz.