Baby-Jubel bei Liz Kaeber: Ex-"Bachelor"-Beauty verkündet Geburt und Namen des Kleinen

Der Sohn der glücklichen Eltern heißt Loki. © Screenshot/Instagram/lizkaeber (Bildmontage)

Die süßen Nachrichten verkündete die "Bachelor"-Kandidatin von 2015 am heutigen Dienstag auf ihrem Instagram-Profil. Sechs Fotos teilte sie, die alle zeigen: Endlich ist ihr sehnlichster Wunsch nach all den Jahren in Erfüllung gegangen.

Demnach erblickte ihr Sohn bereits am vergangenen Sonntag das Licht der Welt. "Our biggest blessing" (übersetzt: Unser größter Segen), schrieb die Influencerin zu der Bilderserie.

Darüber hinaus ließ die 31-Jährige eine weitere Bombe platzen. In dem Beitrag verkündete sie nicht nur den Geburtstag, sondern auch den Namen ihres Babys - und der ist ungewöhnlich: Der neue Erdenbürger heißt Loki. Dass es ein Junge werden wurde, hatte das Paar bereits im vergangenen November öffentlich gemacht.

Die erste Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt, wie der Kleine friedlich auf der Brust seiner Mama schlummert, während im Hintergrund Papa Nick sichtlich stolz wie Bolle ist. Der darf natürlich auch einmal seinen Sohnemann in den Armen wiegen und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Unter den Fotos trudelten unzählige Glückwünsche ein. Anna Rossow (36), Sylvie Meis (46) und Gerda Lewis (32) lauten nur einige Namen der prominenten Gratulantinnen.