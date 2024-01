Handstand über den Wolken: Lola Weippert will nie wieder 1. Klasse fliegen

"Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert (27) ist für ihr sonniges Gemüt bekannt. Nicht ganz so unterhaltsam © dpa/Rolf Vennenbernd

"Fliege das erste Mal in der First Class und raste aus", berichtete sie in ihrer Insta-Story auf 10.000 Meter Höhe, als sie sich am vergangenen Donnerstag auf dem Rückflug vom L.A.-Urlaub nach Köln befand.

Mit an Bord war auch der deutsche Fotograf und Influencer Paul Ripke (42), welcher es sich neben der Moderatorin im 1. Klasse Sitz bequem machte.

Mit ihren Followern teilte Lola daraufhin jede Besonderheit ihrer Luxus-Reise.

Von den Evian-Gesichtswasser-Miniaturen im XXL-Klo über das luxuriöse Bordessen bis hin zur Trennwand zwischen den extra breiten Sitzen. Ihr englisch sprechender Sitznachbar empfand Weipperts ganze Euphorie jedoch als störend:

"@paulripke und ich haben die erste Beschwerde erhalten, weil uns (leise) unterhalten. Ein alter Mann meinte zu uns "You're sitting in the first class. I don't need to listen to your fucking conversation you assholes" und hat danach ein schreiendes Kind beleidigt. Kann nur noch besser werden", schrieb Weippert.