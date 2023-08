Lola Weippert auf schmalem Grad der Gesundheit: "Risiko, daran zu verbrennen"

Lola berichtet davon, wie sie phasenweise nur vier Stunden schläft und 16 Stunden am Tag für ihre Projekte schuftet. "Macht solide 80-100 Stunden pro Woche", rechnet die Unternehmerin vor und fragt: "Ist das eine gute Balance?"

Seitdem sich die Wahl-Berlinerin vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat, geht sie in ihrer Arbeit voll auf und das über ihre Grenzen hinweg. "Wer für etwas brennt, hat auch das Risiko, daran zu verbrennen", gab die Moderatorin offen zu.

Die Moderatorin Lola Weippert (27) lebt in einer Berliner Altbau-Wohnung. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ihr Körper habe sich zu Wort gemeldet und Ruhe eingefordert. In den bewussten Pausen und Auszeiten liegt Lola gern im Gras und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Dokus anzuschauen und Bücher zu lesen, helfen ihr auch, den Fokus wiederzufinden.

Die harte Arbeit scheint sich für die erfolgreiche Moderatorin zumindest finanziell zu lohnen.

So lebt Lola alleine in einer schicken 180 Quadratmeter Berliner Altbau-Wohnung. In einer ihrer Instagram-Storys führte die Blondine ihre 619k Follower durch ihre Gemächer. Während der Roomtour durch ihre Luxuswohnung präsentierte die Influencerin neben ihrem riesigen Ankleidezimmer mit extra Schuhschrank und Schminktisch auch ihren spiegelverkleideten Fitnessraum.

In Lolas großzügigem Wohnzimmer hat neben einem riesigen Sofa und einem Klavier auch eine türkisblaue Vespa Platz gefunden.