Lola Weippert bekommt "gefühlt jeden Tag" Dickpics: So fies will sie sich rächen

Berlin - Promis werden immer wieder Opfer unangebrachter Nachrichten, sei es Hass und Hetze oder auch sexueller Natur. Letzteres ist kürzlich Lola Weippert (27) passiert und die geht bei solchem Fehlverhalten gern in die Offensive.

Lola Weippert (27) hat bei Instagram ihrem Unmut über ungewollte Intim-Fotos Luft gemacht. © Screenshot/Instagram/lolaweippert (Bildmontage)

Die TV-Moderatorin hat von einem Follower nämlich ungefragt ein sogenanntes Dickpic, also das Foto eines männlichen Geschlechtsteils, zugeschickt bekommen. Der Absender der Nachricht erdreistete sich demnach zudem, sie darum zu bitten, das Gesehene zu bewerten.

"Was um pimmels Willen denkt ihr euch dabei?", fragte die 27-Jährige daraufhin empört in einem Instagram-Beitrag und nahm in einem Video, nebst eingeklinktem aber unkenntlich gemachtem Screenshot des Corpus Delicti, sogleich Stellung zu dem Thema.

"Ich habe gerade mal wieder, wie gefühlt jeden Tag, ein Dickpic bekommen", ließ Weippert die User wissen, bevor sie sich an den Kopf fasste und die betreffenden Männer aufklärte.

"Glaubt ihr, dann kommt die Adresse zurück und 'oooh ist das schön, mein Gott ist das ein Süßer'", spottete sie. "Könnt ihr euch einfach mal am Riemen reißen: Ich will eure Pimmel nicht sehen", stellte die blonde Beauty unmissverständlich klar.