Lola Weippert erlebt besondere Zeit: "Unbeschreiblich schön"

Mallorca - Glücklich und erfüllt schaut Lola Weippert auf ihren 28. Geburtstag am 30. März zurück. Diesen hat die " Temptation Island "-Moderatorin zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Zum Geburtstag ist die viel beschäftigte Lola Weippert (28) mit ihren Freunden und Familie vereint. © Lola Weippert/Instagram

"Mit Abstand der schönste Geburtstag meines Lebens 😭", beginnt Lola ihren ersten Beitrag nach einer einwöchigen Instagram-Pause. Zu ihrem Ehrentag habe sie ihre Freunde und Familie nach Mallorca eingeladen, um zusammen mit ihnen zu feiern und Zeit zu verbringen.

Seit zehn Jahren habe sie ihren Geburtstag nicht mehr gefeiert, deshalb wollte sie es in diesem Jahr richtig krachen lassen. Mit ihren insgesamt 30 Gästen wurde getanzt und gelacht.

Lola zeigt sich mehr als begeistert von ihrer mehrtägigen Fete: "Es war unbeschreiblich schön und für alle so besonders, dass man ein neues Wort dafür erfinden müsste." Sie habe etwas organisieren wollen, was keiner mehr vergessen würde.

Im Flugzeug lässt die Unternehmerin die vergangen Tage Revue passieren und wird dabei deutlich emotional. "Weine vor purem Glück die besten und liebevollsten Herzensmenschen auf der Welt meine Freunde nennen zu dürfen", bedankt sich Lola.

"Ihr schenkt mir immer das Gefühl, dass ich gut genug bin, das ist so heilsam! Ihr seid die größten Geschenke für mein Leben. [...] Ich liebe euch so sehr", führt Lola fort. Die gemeinsamen Tage seien mit die schönsten in ihrem Leben gewesen.