Schock in der Nacht bei Lola Weippert "da ist jemand bei mir zu Hause"

Berlin - Lola Weippert (27) schreckt mitten in der Nacht auf und glaubt, jemand sei in ihrer Wohnung.

Lola Weipperts (27) Start in den Tag war aufregend. © Bildmontage: instagram.com/lolaweippert

"Wunderschönen guten Morgen, ich habe heute wieder meinen 5 AM Club eröffnet", steigt Lola Weippert am Mittwoch in ihre Instagram-Story ein. Sie sei schon wieder um fünf Uhr morgens aufgewacht. Doch der Grund dafür klingt spooky.

"Ich hatte heute Nacht das Gefühl, da ist jemand bei mir zu Hause", sagt die Wahl-Berlinerin.

Sie sei plötzlich aufgewacht. "Ich dachte, hier ist jemand." In einer App zeichnet die Influencerin ihr Geplapper im Schlaf auf. Wer nun meint, das könnte ein Alptraum gewesen sein, wird sich vielleicht wundern. "Ich such dich, ich finde dich", sagt Lola in der Nacht.

"Ich fand es richtig spooky." Sie wache in letzter Zeit immer wieder um fünf Uhr morgens auf und frage sich, wieso. An diesem Morgen beschäftigte sich die TV-Moderatorin von Love Island, Prince Charming, Temptation Island und dem Supertalent mit Engelszahlen und dem Universum. "Ich bin etwas spiritueller als andere."

Nach diesem Schreck machte die Wahl-Berlinerin erstmal eine Meditation, die wieder etwas Ruhe in ihre Gedanken bringt.