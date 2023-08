Lola Weippert knutscht andere Frau: Gerüchteküche brodelt!

Berlin - Auf Instagram zeigt sich Moderatorin Lola Weippert (27) innig mit einer anderen Frau bei Sonnenuntergang auf einem See. Dabei scheinen sich die beiden Beautys zu küssen. Was verbirgt sich hinter dieser romantischen Szene?

Das innige Knutschbild sorgte bei Lolas 622.000 Followern für wilde Spekulationen. Ist die Single-Lady etwa doch vergeben, und zwar an eine Frau?

In dem Post steht die 27-Jährige eng umschlungen und glücklich strahlend mit einer zunächst nicht zu erkennenden Person auf einem Boot, während die untergehende Sonne den Himmel und das Wasser in bunte Farben taucht.

Lola Weippert (27, l.) nahm 2022 mit ihrer Schwester Charlotte beim RTL-Turmspringen teil. © Gerald Matzka/dpa

Das liebevolle und vertraute Verhältnis zwischen Lola und ihrer Schwester Charlotte sorgte jedoch bei einigen für Irritationen. So schrieb eine Followerin: "Das ist doch im Leben nicht ihre Schwester, oder? Also ich bin meiner Schwester nie so intensiv näher gekommen."

Andere Fans freuten sich hingegen über so viel Geschwisterliebe und ließen Herzen in den Kommentaren regnen. "Schön, dass du dich so gut mit deiner Schwester verstehst." Ein anderer Kommentar lautet: "Wenn es ihre Schwester ist, dann ist es ein magischer Moment zwischen den beiden. Lasst doch einfach mal Frauen Frauen sein und Emotionen Emotionen."

Dass es sich bei der Person auf dem Bild tatsächlich um Lolas Schwester Charlotte handelt, hat die 27-Jährige bisher weder bestätigt noch dementiert.

Ein weiterer Fan wollte seinen Senf dazu geben und meinte: "Liebe kommt in allen Größen, Formen und Farben."

Dass Lola ein super Verhältnis zu ihrer Schwester hat, ist kein Geheimnis. Die beiden Beautys hatten vergangenes Jahr zusammen beim RTL-Turmspringen teilgenommen und die Zuschauer mit ihrer Frauen-Power in den Bann gezogen.