Lola Weippert kündigt weiteren Meilenstein an: "Drehe komplett durch"

Berlin - Die Moderatorin Lola Weippert (27) konnte bereits in jungen Jahren viele berufliche Ziele erreichen. Nun freut sie sich über einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere. Dabei nimmt die 27-Jährige ihre Fans auf Instagram mit.

Lola Weippert (27) ist mächtig stolz auf ihren Modeljob bei Hunkemöller. © Bildmontage: Lola Weippert/Instagram

Erst vor einer Woche durfte die "Temptation Island"-Moderatorin auf der Berliner Fashion Week laufen und dort die neue Unterwäsche-Kollektion von Hunkemöller präsentieren.

Jetzt verkündete sie, dass es bald sogar auf den internationalen Laufsteg für sie geht. Lola erklärte: "Ich darf auf der Runway Show in Amsterdam laufen."

"Als ich diese Anfrage gelesen habe, bin ich fast vom Stuhl gekippt", fügte die Unternehmerin lachend hinzu. Dieser Erfolg fühle sich surreal an. "Das glaubt mir doch kein Mensch! Ich drehe komplett durch", ist unter einem Posting zu lesen.

Es sei eventuell sogar noch mehr in Planung, wozu sie allerdings noch nichts sagen dürfe. Doch nun stehe erst einmal regelmäßiges Runway-Training mit High Heels an. "Damit ich mich noch sicherer fühle", so Lola.

Rund drei Wochen hat die quirlige Moderatorin noch Zeit. Denn bereits am 5. März muss die 27-Jährige ihre Model-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Aufregung steigt!