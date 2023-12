Lola Weippert schreibt emotionale Zeilen: "Wenn ich in deinen Armen liege ..."

In einem berührenden Text dankt Lola Weippert (27) einer wichtigen Person in ihrem Leben. © Bildmontage: Instagram/Lola Weippert

"Du fehlst mir jetzt schon wieder sehr, weil du mein Zuhause und mein sicherer Hafen bist", beginnt Lola einen aktuellen Post auf Instagram. Emotional gerührt führt sie fort: "Wenn ich in deinen Armen liege, ist die Welt plötzlich wieder in Ordnung."

Die 27-Jährige widmet den bewegenden Text einer ganz besonderen Person in ihrem Leben. Der Mensch, um den es sich handelt, ist ihre Mama. Denn diese habe immer für die Moderatorin gekämpft und sei immer für Lola da gewesen.

"Du bist mein größtes Vorbild und mein größtes Geschenk. Du bist mein Zuhause. Es ist das größte Geschenk und eine unbeschreibliche Ehre, dass ich dich meine Mama nennen darf", schreibt die "Temptation Island"-Moderatorin zu ihren Followern.

Die Unternehmerin danke ihrer Mutter für alles, was sie von ihr lernen durfte. Sie habe die beste Mama auf der Welt.

Gleichzeitig erinnert die 27-Jährige an all diejenigen, die ihre Mama nicht mehr in den Armen halten können, eine schlechte Beziehung zur Mutter haben oder alleinerziehend sind. "Ihr seid unbeschreibliche Löwinnen, Kämpferinnen, ihr gebt niemals auf und werdet bedingungslos geliebt", so Lola.