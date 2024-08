Moderatorin Lola Weippert erhält Schock-Diagnose: "Tumor in meiner Brust"

Berlin - Diese Neuigkeit dürfte ein großer Schock gewesen sein! Die " Temptation Island "-Moderatorin Lola Weippert (28) machte am gestrigen Freitag öffentlich, dass ein Tumor in ihrer Brust entdeckt wurde.

Im Zuge ihrer Diagnose machte Lola Weippert (28) auf ein wichtiges Thema aufmerksam. © Bildmontage: Lola Weippert/Instagram

Im neusten Beitrag auf Instagram hält Lola einem Ultraschall in die Kamera. "Es ist nicht das, was ihr denkt, ich bin nicht schwanger, sondern habe einen Tumor in meiner Brust." Doch die 28-Jährige scheint Glück im Unglück zu haben.

"Stand jetzt, er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor", lacht die sichtlich erleichterte Moderatorin. Im nächsten Schritt werde Lola an die Charité überwiesen, wo der Tumor entfernt werden soll.

Die sonst so fröhliche Unternehmerin wird plötzlich ganz ernst und appelliert an ihre Fans: "Ich will euch ans Herz legen, egal ob Frauen oder Männer, bitte geht zur Vorsorge. Tut's für euch und euren Körper. Wir wissen nie, was da alles in uns schlummert."