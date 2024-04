Schmuck selbst designt oder billige China-Ware? Lola Weippert in Erklärungsnot!

"Für all die Neuankömmlinge hier. Alles, was ich hier trage, ist mein Schmuck. Und diesen könnt ihr natürlich jederzeit bekommen", erklärte die stolze " Temptation Island "-Moderatorin ihren Followern.

Viele Fans zweifeln an Lola Weipperts (27) Glaubwürdigkeit. © Philipp von Ditfurth/dpa

Auch auf Lolas Instagram-Account zeigten sich Fans empört. "Du setzt dich vor die Kamera und weinst, weil du ja so viel Herzblut in die Sache gesteckt hast. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten", so eine wütende Followerin.

"Bist du wirklich so authentisch oder ist alles andere auch Theater?", fragt sich ein Fan.

"Ich fand sie immer so sympathisch und bin jetzt sehr enttäuscht", schreibt eine Userin. Ein anderer kommentiert scherzhaft: "Gehört es mittlerweile eigentlich zur Berufsbeschreibung von Trash-TV Moderatorinnen mindestens eine AliExpress-Kollektion überteuert als selfmade zu vermarkten und zu verkaufen?"

Bei Moderatoren-Kollegin Cathy Hummels (36) hat es im vergangenen Sommer einen ähnlichen Vorfall gegeben. Der Influencerin wurde vorgeworfen, dass ihr angeblich hochwertiger Schmuck aus China eingeflogen wurde.