Sie wirkten so glücklich: Lola Weippert hat sich von ihrem Eric getrennt!

Das Liebes-Aus zwischen Lola und Eric soll sogar schon einige Zeit her sein. In einer Instagram -Story schreibt Lola: "Da diese Frage mein Postfach sprengt. Ich habe mich vor einiger Zeit getrennt. Möchte dazu auch nichts weiter sagen, bitte respektiert das."

Im Jahr 2022 lernte sie den Profi-Surfer Eric Plancon in Südafrika kennen und lieben. Zum Jahrestag des Paares, am 23. Januar, postete Lola gleich mehrere gemeinsame Fotos.

Lola Weippert (27) hat sehr romantische Vorstellungen. © Lola Weippert/Instagram

Im Zuge ihrer Trennung gab die 27-Jährige ein weiteres pikantes Detail bekannt. Sie möchte keinen prominenten Mann mehr daten. Auf Instagram erklärt sie den Grund: "Ich will keinen Promi an meiner Seite! Personen in der Öffentlichkeit sind leider oft krasse Narzissten, denken nur an sich, sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen und selten treu."

Welche negativen Erfahrungen die ehemalige BigFM-Moderatorin bislang mit prominenten Persönlichkeiten erleben musste, verriet sie nicht. Von Dating-Plattformen lässt Lola jedoch lieber die Finger, da sie ein romantisches Kennenlernen bevorzugt.

Lola wünsche sich ein Kennenlernen "wie in einem Film". "Auf der Straße oder irgendwo ganz unkonventionell", verriet die quirlige Unternehmerin.