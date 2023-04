Weniger ist mehr: Lola Weippert zeigt ihre sexy Coachella-Looks!

Indio (Kalifornien) - Wie in jedem Jahr versammeln sich im April Festival-Fans aus der ganzen Welt im Coachella Valley, um viele berühmte Musik-Acts zu feiern sowie ihre oftmals außergewöhnlichen und auch freizügigen Outfits auszuführen. So auch " Temptation Island "-Moderatorin Lola Weippert (27)!

Lola Weippert (27) hat sich monatelang auf das Coachella-Festival vorbereitet. © Bildmontage: Lola Weippert/Instagram

Wie die 27-Jährige auf Instagram mitteilte, habe sie monatelang an der Ausarbeitung ihrer Outfits gearbeitet. Dabei sei sie von einer Designerin unterstützt worden. "Wir haben Anfang Februar unsere Köpfe zusammen gesteckt, jede Perle, jeden Strass, jeden Stoff, jeden Schnitt zusammen entschieden, bestellt und probiert bis wir beide zufrieden waren", so Lola.

Die Designerin habe sogar zeitweise bei der 27-Jährigen gewohnt. "So konnten wir in kürzester Zeit viel herumprobieren, umplanen, umschneiden und haben stundenlang herumgetüftelt, erzählt die Moderatorin begeistert.

Eins haben beide Looks allerdings gemeinsam: Die knappen Outfits bedecken gerade so die wichtigsten Körperteile der 27-Jährigen. Am ersten Festivaltag wurde die Unternehmerin in einen Sternenhimmel bei Nacht verzaubert.

Zu ihrer blauen knappen Hose sowie BH-Oberteil trug sie Unmengen an silbernem Schmuck sowie eine Krone, die mit Sonne, Mond und Sternen verziert war. Ein dunkelblauer Glitzer-Mantel rundete das Outfit ab.

An Tag zwei legt die 27-Jährige noch eine Schippe drauf. Mit einer riesigen goldenen Krone mit roten Rosen wurde sie mit Sicherheit zum Hingucker des Tages. Dazu trug sie einen BH aus Perlen sowie knappen goldenen Slip, der mit einem Perlen-Gürtel umrandet wurde.

Im sonnigen Kalifornien schien das Outfit gut anzukommen. Und auch Lolas Instagram-Fans waren mehr als begeistert von den heißen Looks.