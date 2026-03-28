Ehe-Drama bei Loredana Wollny und Servet: Jetzt bestätigt sie die Trennungsgerüchte
Türkei - Gerüchte, Indizien und Spekulationen gab es zuletzt immer wieder, jetzt herrscht Gewissheit: Loredana Wollny (22) und ihr Ehemann Servet Özbek waren tatsächlich getrennt!
Auf Instagram war kürzlich zu beobachten, wie die Eltern zweier Kinder sich gegenseitig entfolgten und alle Pärchenfotos von ihrem Profil entfernten. In der heutigen Zeit ist dies meist der erste öffentliche Vorbote eines existenziellen Mega-Beefs.
Und tatsächlich: In einem Live-Video auf TikTok bestätigte die jüngste Tochter von Silvia Wollny (61) jetzt, dass sie ihrem Ehemann vor einigen Wochen wahrhaftig den Laufpass gegeben und die Beziehung zu ihm temporär beendet hatte.
Auslöser für den Liebes-Eklat sollen Servets Reisepläne gewesen sein. "Ich habe dir gesagt, wenn du in den Flieger steigst, sind wir getrennt, und das war dann unsere Trennung", offenbarte die Blondine in ihrem Online-Statement.
Ergänzend schob "Lore" dann noch hinterher: "Aber am Ende des Tages haben wir beide in der Situation einfach Fehler gemacht." Servet bestätigte die Umstände: "Wir haben uns kurz getrennt, wir waren zwei Tage getrennt", so der gebürtige Türke.
Vielsagend merkte er dann aber noch an, dass sich andere "von Herzen gewünscht" hätten, dass die beiden für den Rest ihres Lebens nicht mehr zueinanderfinden würden, "dass unsere Familie komplett kaputtgeht".
Ehemann von Loredana Wollny will über Familienstreit auspacken
Wen der 25-Jährige damit genau meinte, blieb unerwähnt. Abschließend brach Servet dann aber noch eine Lanze für seine eigene kleine Familie: "Die wollten uns zerstören, aber haben sie nicht geschafft. Das würden die nie schaffen!"
Seine Frau hielt sich während des Wutausbruchs auffällig zurück. "Mir hat diese Situation einfach gezeigt, wie stark wir gemeinsam sein können", betonte Loredana nur kurz und knapp. Hintergrund könnte wohl drohender Ärger mit der Justiz sein.
Wie die beiden verlauten ließen, würden sie gerne noch viel mehr über die angespannte Situation innerhalb des "Wollny"-Clans auspacken, müssten sich dafür aber zunächst "rechtlich absichern".
Zumindest bestätigte die 22-Jährige in dem Live-Video, dass sie mit Mama Silvia und auch einigen anderen Anverwandten gebrochen habe. Kontakt zu ihrer Familie bestehe derzeit nicht. "Aber das möchte ich auch nicht", stellte Loredana klar.
Allerdings steht die nächste Eskalation wohl kurz bevor. Servet hat für Freitag ein weiteres TikTok-Live angekündigt, in dem er "in einem geschützten Rahmen" seine Sicht der Dinge darlegen will. Lore teilte den Post auch in ihrer Story.
Titelfoto: RTLZWEI