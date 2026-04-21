Loredana Wollny bricht ihr Schweigen und bestätigt Kontaktabbruch zu ihrer Familie
Türkei - Lange Zeit hat sich Loredana Wollny (22) nur mit kryptischen Nachrichten zu den Streitigkeiten bei der TV-Familie gemeldet. Doch jetzt macht sie Nägel mit Köpfen und verkündet eine weitreichende Entscheidung.
"Ich habe mich dazu entschieden, mich von meiner Familie zu trennen und keinen Kontakt mehr zu haben", verrät das Nesthäkchen der Wollnys in ihrer neuesten Instagram-Story.
Diese Entscheidung habe ihr das Herz gebrochen, aber sie sei notwendig gewesen. "Ich wurde sehr verletzt und es werden weiterhin Lügen über mich verbreitet", klagt die zweifache Mutter weiter.
Selbst jetzt höre es nicht auf und es gehe jeden Tag weiter, was das alles noch schwerer für Lore mache. "Ich bin selbst Mutter und habe meine eigene Familie. Dieser Schritt war nötig, um mich und vor allem meine Kinder zu schützen. Ihre Sicherheit und ihr Wohl stehen für mich an erster Stelle", macht die 22-Jährige klar.
Der Grund, warum sie jetzt an die Öffentlichkeit gehe sei, dass sie vor kurzer Zeit einen Livestream angekündigt habe, dieser aber nicht stattgefunden habe.
"Ich habe gemerkt, dass ich emotional einfach noch nicht stark genug bin, um darüber zu sprechen. Dieser Situation ist für mich unbegreiflich, sie überfordert mich und sie tut unfassbar weh", erklärt die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (61).
Loredana Wollny muss noch rechtliche Dinge klären
Loredana macht klar, dass sie derzeit versuche, das Geschehene zu verstehen und zu verarbeiten, dafür benötige sie aber Zeit.
"Gleichzeitig gibt es auch noch rechtliche Dinge, die ich klären muss, bevor ich überhaupt offen darüber reden darf", so die Schwester von Sarah-Jane (27), Estefania (24) und Co.
Daher wolle sie sich auch bei ihren zahlreichen Anhängern entschuldigen, denn sie wisse, dass viele von ihnen auf Antworten gewartet haben.
"Aber ich kann gerade nicht anders, als mir selbst den Raum zu geben, den ich brauche, um nicht daran zu zerbrechen und um alles verantwortungsvoll zu klären", erklärt Loredana, die in Zukunft wieder mehr aus ihrem Alltag teilen will.
Zu den Streitigkeiten innerhalb der bekannten TV-Familie wolle sie sich vorerst aber nicht mehr äußern, wie sie abschließend preisgibt.
Titelfoto: Instagram/loredanawollny (Screenshot)