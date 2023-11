Loredana Wollny auf Instagram angefeindet: "Möchte mir so etwas sparen"

Hückelhoven/Türkei - In den vergangenen Wochen ist es relativ ruhig um Loredana Wollny (19) geworden. Die Jung-Mutter hat sich aus den sozialen Medien weitestgehend zurückgezogen. Nun hat sie auch den Grund dafür genannt.

Auf Instagram bekam Loredana Wollny (19) einige Hassnachrichten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/loredanawollny

Denn die jüngste Tochter von Silvia Wollny (58) wurde auf ihrem Instagram-Account mal wieder angefeindet. Ein User schrieb der 19-Jährigen zunächst. "Wie wäre es mit richtiger Arbeit? Auch sollten Kinder nicht immer im Netz gezeigt werden! Aber bei euch wird für Geld ja alles gemacht! Sogar Schei**e verkaufen."

Und derselbe Follower reagierte dann auch noch auf eine Story, in der Loredana stolz ihr Söhnchen Aurelio (10 Monate) gezeigt hatte. "Das arme Kind wird täglich gezeigt! Was bist du für eine Mutter!!! Schäm dich", griff er die Jung-Mama an.

Die Aussagen des Users brachten die Schwester von Sarafina Wollny (28) zum Kochen. "Und dann fragen sich viele, warum ich nichts von dem Kleinen zeige oder von unserem Alltag", giftete sie zurück.

Anschließend führte Loredana weiter aus: "Hier ist die Antwort. Ich möchte mir so etwas gemeines und Unhöfliches einfach sparen."

Dabei hatte die 19-Jährige ihre Fans am vergangenen Samstag erst wieder mit einem Clip an der Entwicklung ihres Sprösslings teilhaben lassen. Loredana und ihr Verlobter Servet hatten ein Video gepostet, in dem Aurelio mal wieder die Hauptrolle spielte.