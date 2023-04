Loredana Wollny hat traurige News: Darum hat sie alle Fotos mit Freund Servet gelöscht!

Loredana Wollny (19) ist am 22. Dezember 2022 erstmals Mutter geworden. Der kleine Aurelio kam per Kaiserschnitt auf die Welt. © Instagram/loredanawollny (Screenshots, Bildmontage)

In den vergangenen Wochen war es auf dem Instagram-Profil der TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") verdächtig still geworden. Zuvor hatte sich das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie dort immer häufiger mit ihrem türkischen Freund gezeigt. Doch damit war von einem auf den anderen Tag plötzlich Schluss.

Am Dienstag (25. April) folgte der nächste Paukenschlag: Lore hatte sämtliche Fotos, auf denen Servet in irgendeiner Form zu sehen war, konsequent von ihrem Profil entfernt. In Influencer-Kreisen meist ein klares Indiz für ein Liebes-Aus.

Nun meldete sich die 19-Jährige erstmals persönlich zu der radikalen Lösch-Aktion zu Wort. "Wir sind nach wie vor sehr glücklich zusammen", stellte die Blondine im Interview mit Promiflash zunächst unmissverständlich klar und erstickte damit jegliche aufkommenden Gerüchte gleich mal im Keim.

Von Beziehungskrise also keine Spur: Doch was steckt dann hinter der Zäsur auf ihrem Social-Media-Kanal?