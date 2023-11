Loredana Wollny meldet sich mit süßen News: "Gerade mal zehn Monate"

Söhnchen Aurelio (10 Monate) ist Loredana Wollnys (19) größter Stolz. © Instagram/loredanawollny

Loredana geht seit der Geburt ihres Sohnes am 20. Dezember 2022 voll in ihrer Mutterrolle auf.

Die 19-Jährige und ihr Verlobter Servet genießen jeden Augenblick mit ihrem Buben und lassen auch ihre Instagram-Fans regelmäßig an der Entwicklung des Kleinen teilhaben.

So teilten die jungen Eltern erst am Samstag einen neuen Clip auf ihren Kanälen, in dem Aurelio mal wieder die Hauptrolle spielte und einen kleinen Meilenstein präsentierte, den er jüngst erreicht hatte.

In dem Video war "Glubschi", wie Oma Silvia Wollny (58) ihr 16. Enkelkind liebevoll nennt, im heimischen Wohnzimmer zu sehen - allerdings nicht auf allen Vieren!

Stattdessen durchquerte Aurelio (auf noch unsicheren Füßchen) den gesamten Raum und versetzte seine Eltern damit in helle Begeisterung.