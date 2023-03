Loredana Wollny zofft sich mit Freund Servet vor laufender Handykamera: "Hau mich nicht!"

Türkei/Hückelhoven - Loredana Wollny (18) ist derzeit eigentlich überglücklich: Die Jungmama ist nicht nur völlig vernarrt in ihr Baby, sondern bekam jüngst auch einen Heiratsantrag von ihrem Liebsten. Nun zogen über dem Paradies allerdings dunkle Wolken auf.

Loredana Wollny (18) gewährte ihren Instagram-Fans kürzlich ziemlich private Einblicke. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny

Loredana Wollny sieht das Leben aktuell durch die rosarote Brille. Seit der Geburt von Söhnchen Aurelio im Dezember 2022 steht das Leben der jüngsten Wollny-Tochter Kopf, doch die 18-Jährige liebt ihren Alltag als Neu-Mama, wie sie ihren mehr als 400.000 Instagram-Fans in den vergangenen Wochen schon oft verraten hatte.

Gekrönt wurde "Lores" Glück dann durch den Heiratsantrag von Freund Servet, den die TV-Darstellerin erst vor wenigen Tagen erhalten und natürlich angenommen hatte.

Das Paar lässt es sich derzeit auf dem Zweitwohnsitz der Familie in der Türkei gutgehen, von wo aus sich Loredana auch regelmäßig bei ihren Followern meldet.

So teilte die frisch gebackene Mama auch am Donnerstagnachmittag eine neue Story mit ihrer Community, in der sie ihren Fans obendrein einen ziemlich privaten Einblick gewährte! Lore hatte sich nämlich zusammen mit ihrem Servet ins Bett gekuschelt.

"Wir machen heute einen Schlafanzug-Tag, weil wir null Motivation haben", erklärten die beiden den Fans und alberten dabei zwischen den Laken herum. Doch dann kippte plötzlich die Stimmung!