Was ist passiert? Neues Foto von Loredana Wollny versetzt Fans in große Sorge!

Türkei/Hückelhoven - Was ist los mit Loredana Wollny ? Ein aktuelles Foto der 19-jährigen TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") versetzt ihre Fans in Aufruhr. Viele machen sich Sorgen um das Nesthäkchen der Großfamilie!

Loredana Wollny (19, Foto) ist die jüngste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58, "Die Wollnys", "Promi Big Brother"). © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Zuletzt hatte sich die jüngste Tochter von Elffach-Mama Silvia Wollny (58) ziemlich rargemacht. Auf ihrem Instagram-Kanal gewährte sie kaum noch Einblicke in ihren Alltag am Zweitwohnsitz des Clans in der Türkei.

Um ihre Fans trotz der Funkstille ein bisschen bei der Stange zu halten, zauberte Lore mal wieder ein Gewinnspiel aus dem Ärmel. Dafür ist schließlich immer Zeit. Das dazugehörige Foto löste allerdings nicht die gewünschten Reaktionen aus.

Völlig lustlos und müde wirkend sitzt die Mama des kleinen Aurelio Servet (1) hinter den gestapelten Paketen mit den unterschiedlichsten Produkten. Auf Schminke hat die 19-Jährige gleich ganz verzichtet. Der mausgraue Pullover erledigt den Rest.

"Mal abgesehen von dem Gewinnspiel, Loredana, geht es dir gut? Du siehst ziemlich fertig aus" oder "Alles gut bei dir? Du siehst voll fertig aus", lauten gleich die ersten beiden Kommentare unter dem Beitrag. Für die Gewinne interessiert sich kaum jemand.