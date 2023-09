Was wird aus Loredana Wollny? Freund erhält kein Visum, Mama Silvia zeigt klare Kante!

Loredana Wollny (19) ist seit Dezember 2022 Mutter eines Sohnes. Der Kleine hört auf den Namen Aurelio Servet. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Als das Nesthäkchen der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands im Sommer 2022 freudig verkündete, dass sie und ihr türkischer Freund Servet nach kurzer Beziehung bereits ein Baby erwarten, stand die Wollny-Welt Kopf.

Die Ausbildung, welche die jüngere Schwester von Sarafina Wollny (28) eigentlich im August desselben Jahres beginnen sollte, wurde kurzfristig komplett auf Eis gelegt. Stattdessen folgte "Lore" dem Ruf des Zweitwohnsitzes der Familie in der Türkei.

In der aktuellen Doppelfolge von "Die Wollnys" kommt das Thema erneut auf den Tisch, denn zu allem Überfluss ist auch noch Servets erster Visumsantrag für einen Aufenthalt in Deutschland abgelehnt worden.

In ihrer Verzweiflung sucht Loredana Rat bei Mama Silvia: "Ich habe mit Servet gesprochen über unsere Zukunft, da müssen wir ja auch einen Plan haben. Es ist ja etwas anderes, eine Beziehung zu führen, wenn man dazu noch ein Kind hat."

Eine Idee, wie das Ganze funktionieren soll, liefert die Blondine gleich mit: "Wenn wir das jetzt so machen würden: Ich sage, mein Hauptwohnsitz ist hier bei ihm und dann wäre ich alle zwei Monate mal eine Woche oder zwei in Deutschland. Was würdest du davon halten?"