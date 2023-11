Wird Silvia zum 19. Mal Großmutter? Loredana Wollny (19) lässt die Baby-Bombe platzen!

Loredana Wollny (19) kann sich mit ihrem türkischen Freund Servet (24) weiteren nachwuchs vorstellen. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Kurz vor Weihnachten 2022 durfte sich die jüngste Tochter von TV-Star Silvia Wollny (58) das erste Mal über eigenen Nachwuchs freuen. Ihr Sohn Aurelio Servet kam als Frühchen zur Welt und stellte das Nesthäkchen fortan vor große Herausforderungen.

Diese scheint "Lore" bis dato tatsächlich mit Bravour zu meistern, was wohl vor allem auch an der tatkräftigen Unterstützung durch die zahlreichen Mitglieder der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands liegt.

Erst kürzlich machte der kleine Aurelio seine ersten freien Schritte und erreichte so mit gerade einmal zehn Monaten einen tollen Meilenstein. Im Dezember feiert er zudem bereits seinen ersten Geburtstag.

Dass sie im zarten Alter von 18 Jahren schwanger wurde, bereut Loredana bis heute nicht, im Gegenteil: Sie will so schnell wie möglich wieder schwanger werden. Diese Bombe ließ die Blondine jetzt in der aktuellen Folge von "Die Wollnys" platzen.