Loredana Wollny erniedrigt Freund Servet im TV aufs Übelste: "Für mich sind das Mimis!"

Seit März 2023 sind Loredana Wollny (19) und ihr türkischer Freund Servet (24) verlobt. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands hat an ihrem Zweitwohnsitz in Ilica (Türkei) wie gewohnt alle Hände voll zu tun. Vor allem die Wollny-Boutique nimmt so langsam aber sicher Gestalt an.

Genug Freiraum für Freizeitaktivitäten bleibt den Teilzeit-Auswanderern aber dennoch. Wollny-Matriarchin Silvia (58) hat die zündende Idee: Es geht zum Parasailing an den Strand von Evrenseki!

Dafür hat sie nicht nur ihre jüngste Tochter Loredana auserkoren, sondern auch deren Verlobten Servet und Ali (22), den Freund von Estefania (21). Die beiden türkischen Männer halten von dem Vorschlag ihrer "Mama" aber wenig.

"Ich hab so Angst, Mama", gesteht Servet mit ängstlichem Blick. Offenbar sieht der 24-Jährige schon vor dem Start sein bisheriges Leben an sich vorbeiziehen. Loredana kann mit der feigen Haltung ihres Liebsten allerdings so gar nichts anfangen.

Abfällig schüttelt die Mutter des kleinen Aurelio (zehn Monate) den Kopf und motzt: "Für mich sind das Mimis. Dass das Männer sein sollen, davon sieht man gerade nicht viel!"