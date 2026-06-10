10.06.2026 06:28 "Love is Blind"-Teilnehmer Jubriel schockiert: "Schlimmsten Wochen meines Lebens"

Jubriel galt als der umstrittenste Kandidat von "Love is Blind: Germany". Im Interview mit TAG24 erklärt er, was nach der Ausstrahlung an Hass auf ihn zukam.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Jubriel Hicken (29) galt wohl als der umstrittenste Kandidat bei "Love is Blind: Germany" Staffel 2. Doch niemand ahnte, was nach der Ausstrahlung auf ihn zukam.

Für Jubriel (29) war "Love is Blind: Germany" die erste Reality-TV-Erfahrung. © Jubriel Hicken Im Interview mit TAG24 erklärte der 29-Jährige, dass er durch das gelegentliche Modeln zwar schon an kleinere Dreharbeiten gewöhnt war. Doch erst durch seine Teilnahme bei "Love is Blind: Germany" tauchte der Hamburger in die Welt des Reality-TVs ein. Gerade die Zeit in den Pods bleibt für ihn unvergesslich: "Es ist ein sehr überforderndes Gefühl in gewissen Situationen, man ist halt in einer eigenen Welt und alles, was man erlebt, ist viel schneller und intensiver", so der 29-Jährige. Außerdem müsse man vieles mit sich selbst ausmachen, da man von seinem Umfeld getrennt ist. Eine Szene, die jedem Zuschauer in Erinnerung geblieben sein wird, war die Verlobung zwischen Jubriel und Wandi sowie das anschließende Reveal. Die Verbindung, die zwischen den beiden vorher so stark gewirkt hatte, schien plötzlich dahin. Doch woran lag es? Promis & Stars Finch teilt bei Rock am Ring gegen Friedrich Merz aus und geht viral Jubriel gab zu, dass er sich Wandi in dem Moment anders vorgestellt hatte. Sie wäre nicht sein Typ Frau gewesen, und er war mit der Situation überfordert. Gleichzeitig jagten ihn Selbstzweifel: "Was ist, wenn sie mich nicht attraktiv findet? Das war eine Angst, die ich öfter geäußert habe, die leider nicht gezeigte wurde", sagte der Hamburger.

Während "Love is Blind": Die Zeit auf Kreta zerstörte ihn

Der Kandidat ist mit den Szenen, die von ihm gezeigt wurden nicht zufrieden. © Jubriel Hicken Für ihn waren die Szenen auf Kreta am schlimmsten. Es hätte so ausgesehen, als habe er kein Wort mit Wandi gesprochen und sie einfach ignoriert. Dabei habe Jubriel ihr seine Sorgen ausgeschüttet: "Ich habe ihr gesagt, dass ich mich nicht verliebt habe und dass ich mehr Zeit brauche." Inzwischen sei ihm bewusst, dass er klarer hätte kommunizieren müssen. Trotzdem gab es seiner Meinung nach viele Gespräche zwischen den beiden, die es nicht in das Format geschafft haben. Das Paar hätte über Themen wie Sexualität zukünftiger Kinder oder Schwierigkeiten in ihrer Kindheit gesprochen. Außerdem habe Jubriel von seiner Therapie erzählt. "Das sind alles Dinge, die meinen Charakter noch mal ganz anders gezeigt hätten, weil man dann versteht, wie ich als Mensch bin und nicht als was ich gezeigt wurde." Promis & Stars Ex-"Bachelor" feiert Traumhochzeit mit seiner Jenny: Plötzlich steht eine andere "Braut" vor ihm Letztendlich würden andere Leute entscheiden, welche Szenen ausgestrahlt werden. "Vieles an Situationen und Emotionen war anders für mich als dargestellt", erklärte der 29-Jährige. Deswegen ist der Hamburger über seine gezeigten Szenen in dem Format enttäuscht. "Die haben entschieden, wie die Story ihrer Meinung nach die richtige ist." Für ihn steht fest, sie hätten ihn als einen bestimmten Typen darstellen wollen. Trotzdem gesteht er ein, bei dem Dreh nicht ganz er selbst gewesen zu sein: "Ich habe mich da ein bisschen cooler gegeben, als ich in echt bin, aber ich dachte, ich muss da den coolen Schwarzen im TV präsentieren."

Nach der Ausstrahlung: "Schlimmsten Wochen in meinem Leben"