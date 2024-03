"Love Island"-Girl stellt sich sehr intimer Frage: So lautet ihre Antwort

Die 24-jährige Jessica Delion war die erste Kandidatin mit Trans-Hintergrund in der deutschsprachigen Ausgabe der Datingshow "Love Island". © Screenshot/Instagram/jessicadelion

Die 24-Jährige aus einem Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz rief am gestrigen Mittwochnachmittag in einer Instagram-Story dazu auf, ihr Frage zu stellen. Ein spezielles Thema gab sie dabei nicht vor.

Ein Fan forderte Jessica mit dieser Frage regelrecht heraus: "Was würde das Kind, welches Du einst warst, über den Menschen denken, der Du jetzt bist?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).

Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin nahm sich Zeit für eine ausführliche Erwiderung, die sie zudem auch mit einer speziell erstellten Grafik illustrierte.

Denn die Frage berührt ein Thema, das bei Jessica Delion eine besondere Brisanz hat: ihre Trans-Identität.