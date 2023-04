"Love Island"-Hottie Luca lässt Liebes-Bombe platzen: Er ist mit diesem Model zusammen!

Der "Love Island"-Star Luca Wetzel (26) fand fernab von TV-Kameras die große Liebe: Das Model Yuya Lopez hat ihm den Kopf verdreht. © Screenshot Instagram/luca.wetzel96

Das verkündete der norddeutsche Reality-TV-Kandidat jetzt selbst mit einem Post auf seinem Instagram-Account.

Zu sehen sind dort zwei Selfies, auf denen er und das Model Yuya Lopez turtelnd und fröhlich lachend in die Kamera blicken. "8 Jahre und 2 Single Shows später", lautet der Kommentar von Luca, der zuerst bei "Love Island" und dann bei "Are You The One" nach der großen Liebe gesucht hatte - dort jedoch ohne Erfolg.

Nun habe er "ganz ohne TV-Show" die Frau an seiner Seite gefunden. Doch trotz des überraschenden Liebes-Postings wolle er seine Beziehung in Zukunft eher aus der Öffentlichkeit heraushalten, so Luca weiter. "Aber da die meisten mich ja aus den Shows kennen, wollte ich, dass Ihr wisst, dass es endlich geklappt hat."

Dabei machte der 26-jährige Fitness-Trainer auch noch eine weitere große Ankündigung ...