Love-Island-Hottie Luca über Start von OnlyFans-Kanal: "Oft drüber nachgedacht ..."

Geestland - Der ehemalige " Love Island "-Teilnehmer Luca Wetzel (26) stellte sich am Mittwoch den Fragen seiner Instagram-Follower. Die wohl am häufigsten gestellte: Ist der durchtrainierte 26-Jährige bald auch bei OnlyFans zu bewundern?

Luca Wetzel (26) hat schon öfter über einen eigenen OnlyFans-Kanal nachgedacht. © Screenshot/Instagram/luca.wetzel96

Er habe schon oft drüber nachgedacht, verriet der ehemalige Reality-TV-Kandidat. Aber letzten Endes habe er sich dann doch immer wieder dagegen entschieden: "Deshalb, denke ich, wird es auch in Zukunft so bleiben, dass ich mir keinen Account auf OnlyFans erstelle."

Schade eigentlich. Da müssen sich seine rund 45.700 Follower offenbar auch künftig mit seinen doch recht freizügigen Bildern auf Instagram begnügen.

Anders als bei OnlyFans fühlt sich Luca überraschenderweise für eines mehr als bereit: eine eigene Familie. "Ich gehöre zu den Leuten, die gerne jetzt schon mit Mitte 20 Kinder haben wollen", erklärte er seinen Fans. "Dazu gehört aber, wie ihr wisst, immer ein bisschen mehr als nur der Wunsch danach."

Deswegen sei bisher auch noch nichts daraus geworden. "Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt."

In der Vergangenheit hat Luca schon an mehreren Kuppelshow-Formaten teilgenommen. Gefunkt hat es bislang noch nicht. Ob er nun noch Single ist oder vielleicht doch wieder eine Partnerin an seiner Seite hat, lässt sich nur erahnen ...