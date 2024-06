"Love Island"-Jessica verrät: Das muss ein Mann mitbringen, um sie zu daten

Trier - Die 24-jährige Jessica Delion (" Love Island ") gibt die Hoffnung auf Männer nicht auf, auch wenn sie erst kürzlich in einem TikTok-Clip ihr Dating-Leben als "absolut katastrophal" beschrieb.

Bei einem Q&A sprach Jessica Delion (24, "Love Island") über ihren Beziehungsstatus und ihre Erwartungen an etwaige Dating-Partner. © Montage: Screenshot/Instgaram/jessicadelion

In einem Q&A auf Instagram am gestrigen Dienstagabend bestätigte die Einzelhandelskauffrau aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz noch einmal, dass sie gegenwärtig single sei.

Wenn sie vergeben wäre, würde sie das ihren Followern "als Erstes sagen", betonte Jessica als Antwort auf eine entsprechende Frage.

Eine andere Frage an die 24-Jährige lautete: "Was muss man an den Tisch bringen, um dich zu daten?" (die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst).

Als Erwiderung verfasste die ehemalige "Love Island"-Kandidatin eine kleine Liste an Eigenschaften, die sie bei ihren Dating-Partnern offenbar sehr schätzt: "Bring dein schönes Lächeln und Humor mit", beginnt die Aufzählung.

Auf ein "selbstsicheres Auftreten" und eine "warme Aura" legt die 24-Jährige bei Männern ebenfalls wert. Der Text endete mit dem Hinweis: "Aber vergiss die Anstandsregeln auch nicht."

Alle männlichen Leser, die nun mit dem Gedanken spielen, Jessica Delion eine Nachricht zu senden, müssen aber einen Aspekt bedenken, der in dem Q&A ebenfalls zur Sprache kam.