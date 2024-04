"Love Island"-Girl überrascht Fans: Wofür braucht sie Klebeband?

Trier - Was Frauen in ihren Handtaschen mit sich herumtragen, ist für viele Männer ein Mysterium. Noch überraschender dürfte aber sein, welchen äußerst ungewöhnlichen Gegenstand die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Jessica Delion (24) aus ihrer Tasche zieht.

Jessica Delion (24) nahm 2022 an der Datingshow "Love Island" teil - auf Instagram hat sie rund 55.600 Follower, auf TikTok sind es mehr als 364.000 Abonnenten. © Screenshot/Instagram/jessicadelion

Die Reality-Darstellerin mit polnischen Wurzeln aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz veröffentlichte am gestrigen Mittwochabend einen TikTok-Clip, in dem sie demonstrativ ihre Handtasche Stück für Stück ausräumt.

Das Video hat erkennbar satirische Elemente, ist aber ein Stück weit auch Aufklärung zu einem Thema, das die 24-Jährige immer wieder anspricht: ihre Trans-Identität. Jessica war die erste Kandidatin mit Trans-Hintergrund bei der deutschen Ausgabe der Datingshow "Love Island".

"Was befindet sich in einer Tasche von einem Transgirl?" lautet das Thema des Clips, wie die Reality-Darstellerin zu Beginn vorträgt.

"Als Erstes habe ich in meiner Handtasche ein Klebeband", erklärt sie und holt das entsprechende Objekt hervor. "Alle Transgirls werden mich da jetzt verstehen", heißt es kurz darauf, doch eine genauere Erklärung bleibt aus.

Die Aufklärung dazu sei hier nachgereicht: Nicht alle Frauen mit Trans-Hintergrund lassen eine sogenannte geschlechtsangleichende Operation an sich durchführen, haben also weiterhin männliche Genitalien, auch wenn sie mit weiblicher Geschlechtsidentität leben.

Das Klebeband dient in diesen Fällen dazu, verräterischen Faltenwurf bei eng anliegender Kleidung zu vermeiden.