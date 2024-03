Influencerin macht Liebesleben öffentlich und stellt Fans intime Frage

"Get dressed with me fürs erste Date ❣️", lautet die Beschreibung für ein Instagram-Reel von Greta Engelfried - die 24-Jährige macht ihr Liebesleben immer wieder zum Thema auf ihren Social-Media-Accounts. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Kürzlich veröffentlichte die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahl-Berlinerin hierzu ein TikTok-Video.

"Ich habe da mal eine Frage", beginnt die 24-Jährige ihre Ansprache an ihre Follower. "Wenn man in einer Kennenlernphase ist, schreibt man dann so jeden Tag? Also, wie ist Eure Meinung dazu?", setzt die Influencerin hinzu.

Sie sei eine "Schreibmaus", bekennt Greta im Anschluss. Wenn sie einen Mann kennenlerne, dann fokussiere sie sich und schreibe "super gerne" und auch oft Textnachrichten an den jeweiligen Dating-Partner.

Natürlich erwarte sie keine direkte Antwort, "wenn er mit seinen Jungs ist". Aber Kommunikation sei ihr in dieser Phase durchaus "sehr, sehr wichtig".