Dafür wird Ex-GNTM-Siegerin Lovelyn von anderen Müttern angefeindet: "Respektlos!"

Hamburg - Für die Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin und Single-Mama Lovelyn Enebechi (27) ist das Influencerinnen-Dasein Fluch und Segen zugleich. Gerade scheint sie vor allem wieder die Schattenseiten zu spüren.

Lovelyn Enebechi (27) meistert ihren Alltag ganz alleine mit Söhnchen Levi und muss sich dafür immer wieder Kritik anhören. © Screenshot/Instagram/loveyln_enebechi (Bildmontage)

Nach einer vorübergehenden Social-Media-Pause meldete sich Lovelyn in dieser Woche bei Instagram zurück und berichtete ihren Followern und Followerinnen von den kleinen und großen Erfolgen, die sie und ihr Söhnchen Levi kürzlich erleben durften.

So habe er etwa seinen "ersten Töpfchen-Erfolg" gehabt – "war so stolz", kommentierte Lovelyn – außerdem übe er im Moment, alleine einzuschlafen. "Denke, dass er das eigentlich immer könnte, aber er ist am Anfang immer traurig, wenn ich gehe und das tut mir immer so leid, dass ich einfach bleibe", schrieb die Single-Mum zu einem Foto, das Levi durch die Baby-Kamera schlafend in seinem Kinderbett zeigte.

Doch hin und wieder klappe es auch und dann sei sie stolz auf ihren Sohn, aber eben auch auf sich selbst und darauf, stark geblieben zu sein.

Doch genau das scheint bei einigen anderen Müttern gegenteilige Gefühle auszulösen. Jedenfalls berichtete Lovelyn, dass sie zahlreiche Nachrichten protestierender Mütter erhalten habe.

"Ein Tag zurück auf Instagram und direkt die Mütter hinter mir her, wie ich so grauenvoll sein kann und meinem Kind die Liebe entziehe, die es ja so dringend braucht."