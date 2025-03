GNTM-Siegerin Lovelyn verrät: So perfide hat ihr Ex-Freund Schluss gemacht

Ex-"Germany's Next Topmodel"-Siegerin Lovelyn Enebechi (28) wurde auf sehr perfide Art und Weise von ihrem Freund verlassen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Ehrliche Worte! Ex-"Germany's Next Topmodel"-Siegerin Lovelyn Enebechi (28) hat in einer Fragerunde auf Instagram verraten, dass sie und Söhnchen Levi (2) derzeit eine sehr schwierige Zeit durchmachen.

Ex-"Germany's Next Topmodel"-Siegerin Lovelyn Enebechi (28) wurde auf sehr perfide Art und Weise von ihrem Freund verlassen. © Instagram/lovelyn_enebechi So erklärte die Hamburgerin, dass die beiden jüngst an Influenza erkrankt seien. Besonders den Zweijährigen habe es schlimm getroffen: "Seine Sauerstoffsättigung war sehr schlecht, er hatte acht Tage Fieber, etc. Darum mussten wir dann auch im Krankenhaus bleiben." Auch sie selbst habe die Auswirkungen der Krankheit heftig gespürt: "Ich habe in der Zeit einfach nur versucht, durchzuhalten, da ich selber mit 39 Fieber und weiteren Symptomen flachlag ... es war wirklich sehr hart", verdeutlichte die alleinerziehende Mutter. Zu allem Überfluss habe sich dann auch noch ihr Freund von ihr getrennt - auf äußerst perfide Art und Weise: "Nach einem Jahr Beziehung wurde über WhatsApp Schluss gemacht, während wir auch noch so krank waren. Ohne Begründung oder ein Gespräch", berichtete Lovelyn. Fritz Meinecke Fritz Meinecke nach Heimkehr aus Marokko in der Notaufnahme Darüber hinaus hätten sich auch noch andere unschöne Dinge in ihrem Privatleben ereignet. "Das Ganze ist aktuell für Levi und mich super belastend und ich versuche, für ihn so stark wie möglich zu sein", unterstrich die 28-Jährige.

Lovelyn Enebechis Sohn feiert am 20. März seinen dritten Geburtstag