GNTM-Gewinnerin verliert Job: So finanziert sich die alleinerziehende Mutter jetzt

Hamburg - Seit einiger Zeit ist die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (27) wieder Single und schafft den Alltag mit Kleinkind alleine. Jetzt hat sie auch noch ihren Job verloren.

Lovelyn Enebechi (27) und Söhnchen Levi (1). © Screenshot/Instagram/lovelyn_enebechi

Ihr sei gekündigt worden, erklärte die 27-Jährige am Samstag in ihrer Instagram-Story. Der Grund: Ihr Sohn Levi war zu oft krank.

Da sie noch in der Probezeit war, sei das möglich gewesen, so die Hamburgerin. "Viele Arbeitgeber unterstützen alleinerziehende Mütter oder Väter leider nicht so und wir waren super viel krank, da es der erste Kita-Winter für uns war/ist."

Durchs Modeln kann sich Lovelyn offenbar auch nicht mehr finanzieren. Durch Levi habe sie dafür keine Zeit mehr, beziehungsweise sei die Organisation schwierig, wenn die Jobs nicht unbedingt in Hamburg sind.

"Meine Stammkunden habe ich durch die Schwangerschaft verloren und ich müsste mir nun komplett etwas Neues aufbauen." Dafür fehle ihr allerdings die Zeit. "Aber das ist okay", so die 27-Jährige, die man nun offiziell wohl nicht mehr als Model bezeichnen kann.