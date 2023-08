Nur ein Jahr nach der Hochzeit! GNTM-Gewinnerin Lovelyn Enebechi ist getrennt

Lovelyn Enebechi (26) genießt gerade eine Auszeit mit ihrem Sohn Levi auf Fehmarn. © Screenshot/Instagram/lovelyn_enebechi (Bildmontage)

Am Dienstag überraschte die Hamburgerin ihre Fans mit der traurigen Nachricht auf ihrem Instagram-Account: "Jaa, wir sind getrennt, Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen und ich bin eine stolze alleinerziehende Mutter", schrieb sie in ihrer Story mit weißer Schrift vor schwarzem Hintergrund.

Damit reagierte sie auf wohl zahlreiche Nachrichten ihrer Follower zu ihren aktuellen Urlaubsbildern aus Fehmarn: Dort waren immer nur sie und Levi zu sehen. "Kann es sein, dass du gar nicht mehr mit deinem Mann zusammen bist?", wollte da etwa eine Followerin wissen.

"Gefühlt die einzige Frage, die euch interessiert, also kommt hier heute mal die Antwort", begann Lovelyn ihre Story. Doch sie betonte auch, dass sie sich nur dieses eine Mal zu der Trennung äußern wolle und die Hintergründe für sich behalten werde.

Levi sehe seinen Vater natürlich regelmäßig. Doch sie werde in Zukunft nur noch ihren Alltag mit ihrem Sohn in den sozialen Netzwerken zeigen, so Lovelyn weiter.