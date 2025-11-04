Lua ist tot, lang lebe Junie! Sport-Star Tom Brady lässt geliebten Hund klonen
Dallas (USA) - Als aktiver Sportler sorgte Superstar Tom Brady (48) auf dem Football-Feld für Schlagzeilen, gewann dabei siebenmal den Superbowl. Nach seiner Karriere wird es um den "GOAT" nicht ruhiger. Kürzlich sorgte Brady mit einem neuen Haustier für Aufsehen.
Dabei handelt es sich um einen Hund, der auf den Namen Junie hört und seinem Vorgänger, dem 2023 verstorbenen Pitbull-Mischling Lua, erstaunlich ähnlich sieht.
Das soll auch so sein, denn der ehemalige Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers hat seinen alten Vierbeiner klonen lassen!
Wie People berichtete, habe Brady seiner geliebten Lua noch zu Lebzeiten Blut abnehmen lassen. In einem Labor des Biotech-Unternehmens "Colossal Biosciences" sei anschließend ein Duplikat der Hündin gezüchtet worden.
"Ich liebe meine Tiere. Sie bedeuten mir und meiner Familie alles", sagte der 48-Jährige. Colossal habe ihm nun die Möglichkeit gegeben, "einen Klon" des Hundes abzubilden.
Paparazzi-Fotos zeigen Tom Brady mit geklontem Hund Junie
Tom Brady will Klon-Technologie nutzen, um gefährdete Arten zu retten
Laut Bericht halte Brady selbst Anteile am Unternehmen. Erst am 4. November gab Colossal bekannt, Mitbewerber "Viagen Pets and Equine" übernommen zu haben.
Viagen erlangte durch das Klonen von Schauspielerin Barbara Streisands (83) Hund "Samantha" und "Diamond Baby", dem Vierbeiner von It-Girl Paris Hilton (44), Bekanntheit.
Tom Brady zeigte sich begeistert von der Aussicht, mithilfe der Klon-Technologie in Zukunft auch anderen Familien helfen zu können, die "ihre geliebten Haustiere verloren haben". Gleichzeitig könnten gefährdete Arten gerettet werden.
Hündin Lua adoptierte der US-Amerikaner gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (45). 2022 trennte sich das Traumpaar, ein Jahr danach schloss Lua ein letztes Mal ihre Augen. Brady reagierte damals mit einem emotionalen Instagram-Post und schrieb, dass der Vierbeiner für immer im Herzen seiner Familie bleiben werde.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/tombrady, Gareth Evans/News Images via ZUMA Press Wire/dpa