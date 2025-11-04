Lua ist tot, lang lebe Junie! Sport-Star Tom Brady lässt geliebten Hund klonen

Dallas (USA) - Als aktiver Sportler sorgte Superstar Tom Brady (48) auf dem Football-Feld für Schlagzeilen, gewann dabei siebenmal den Superbowl. Nach seiner Karriere wird es um den "GOAT" nicht ruhiger. Kürzlich sorgte Brady mit einem neuen Haustier für Aufsehen.

Tom Brady (48) und seine geliebte Hündin Lua. Seit 2023 ist der Vierbeiner tot, wurde jetzt aber durch einen Klon "ersetzt". © Screenshot/Instagram/tombrady

Dabei handelt es sich um einen Hund, der auf den Namen Junie hört und seinem Vorgänger, dem 2023 verstorbenen Pitbull-Mischling Lua, erstaunlich ähnlich sieht.

Das soll auch so sein, denn der ehemalige Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers hat seinen alten Vierbeiner klonen lassen!

Wie People berichtete, habe Brady seiner geliebten Lua noch zu Lebzeiten Blut abnehmen lassen. In einem Labor des Biotech-Unternehmens "Colossal Biosciences" sei anschließend ein Duplikat der Hündin gezüchtet worden.

"Ich liebe meine Tiere. Sie bedeuten mir und meiner Familie alles", sagte der 48-Jährige. Colossal habe ihm nun die Möglichkeit gegeben, "einen Klon" des Hundes abzubilden.