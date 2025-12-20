Liebes-Aus bei Emilio Sakraya und Rosalía: Ende eines Sommer-Flirts

Berlin/Los Angeles - Ihre Liebe hielt nur einen Sommer lang: Schauspieler Emilio Sakraya (29, "Rheingold") und Sängerin Rosalía (33, "Malamente") sind kein Paar mehr.

Schauspieler Emilio Sakraya (29) ist wieder Single. © Jörg Carstensen/dpa

Der "4 Blocks"-Star und die spanische Popikone sollen bereits seit einigen Wochen getrennt sein, wie "Bild" berichtete.

Der große Knall blieb laut dem Boulevardblatt bei der Trennung jedoch aus - vielmehr hätten sich Emilio und Rosalía auseinandergelebt und einvernehmlich beschlossen, dass es mit ihrer Beziehung nicht weitergeht.

Während die "spanische Shakira" seit drei Jahren an ihrem vierten Studioalbum - dem ambitionierten Pop-Epos "Lux" - arbeitete, war Sakraya in Deutschland und den USA bei Drehs für diverse Film- und Serienprojekte unterwegs.

Am Ende waren die Lebensrealitäten der beiden offenbar doch zu weit voneinander entfernt. Ein entscheidender Faktor beim Liebes-Aus soll der Mangel an gemeinsamer Zeit gewesen sein.

Die ersten Turtel-Bilder des Promi-Paares waren im April dieses Jahres aufgetaucht. Damals hatten Paparazzi die Schönheit aus Barcelona und den Berliner Muskelboy zusammen in einem Restaurant in Los Angeles erspäht.