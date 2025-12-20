Liebes-Aus bei Emilio Sakraya und Rosalía: Ende eines Sommer-Flirts
Berlin/Los Angeles - Ihre Liebe hielt nur einen Sommer lang: Schauspieler Emilio Sakraya (29, "Rheingold") und Sängerin Rosalía (33, "Malamente") sind kein Paar mehr.
Der "4 Blocks"-Star und die spanische Popikone sollen bereits seit einigen Wochen getrennt sein, wie "Bild" berichtete.
Der große Knall blieb laut dem Boulevardblatt bei der Trennung jedoch aus - vielmehr hätten sich Emilio und Rosalía auseinandergelebt und einvernehmlich beschlossen, dass es mit ihrer Beziehung nicht weitergeht.
Während die "spanische Shakira" seit drei Jahren an ihrem vierten Studioalbum - dem ambitionierten Pop-Epos "Lux" - arbeitete, war Sakraya in Deutschland und den USA bei Drehs für diverse Film- und Serienprojekte unterwegs.
Am Ende waren die Lebensrealitäten der beiden offenbar doch zu weit voneinander entfernt. Ein entscheidender Faktor beim Liebes-Aus soll der Mangel an gemeinsamer Zeit gewesen sein.
Die ersten Turtel-Bilder des Promi-Paares waren im April dieses Jahres aufgetaucht. Damals hatten Paparazzi die Schönheit aus Barcelona und den Berliner Muskelboy zusammen in einem Restaurant in Los Angeles erspäht.
Emilio Sakraya und Rosalía: Noch im Sommer Knutsch-Bilder aus München
Die Bilder aus dem Frühjahr zeigten Emilio und Rosalía Händchen haltend, eng umschlungen, sichtlich vertraut. Für viele Beobachter war klar: Der deutsche Filmstar hatte sein Herz an die zweimalige Grammy-Gewinnerin verloren!
Noch im Juni zeigten sich die beiden knutschend in München. Für Spekulationen hatte auch Rosalías Track "Berghain" gesorgt: Der nach dem berühmten Berliner Technoclub benannte Song, auf dem die Sängerin sogar auf Deutsch zu hören ist, war wahlweise als Liebeserklärung oder als Abschiedsbrief an Emilio interpretiert worden.
Rosalía war in der Vergangenheit mit Hollywoodstar Jeremy Allen White (34) liiert, Emilio Sakraya trennte sich 2024 von Moderatorin Jenny Augusta (31).
Titelfoto: Christophe Ena/AP/dpa, Jörg Carstensen/dpa (Bildmontage)