Nach Scheidung von Tom Brady: Gisele Bündchen hat heimlich wieder geheiratet

Surfside (Florida) - Viele Jahre galten Gisele Bündchen (45) und Tom Brady (48) also Promi-Vorzeigepaar. Doch die Ehe des Supermodels und des Football-Superstars geriet ins Straucheln, wurde 2022 geschieden . Nun hat die Brasilianerin sich erneut vor den Altar gewagt - und heimlich ihren früheren Jiu-Jitsu-Trainer geheiratet.

Gisele Bündchen (45) und Joaquim Valente (38) sind seit Kurzem verheiratet. (Archivbilder) © Montage: dpa/ZUMA Wire | Paulo Lopes, VALENTE BROTHERS/Instagram

Wie das Promi-Magazin Page Six berichtete, haben Bündchen und ihr Verlobter Joaquim Valente (38) sich im kleinen Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit in ihrem Haus in Surfside (Florida) das Jawort gegeben.

Nur einige Familienmitglieder und enge Freunde sollen laut einem Insider dabei gewesen sein. "Er ist überglücklich, dass sie nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes endlich geheiratet haben."

Denn im Februar dieses Jahres hatten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind - einen Sohn - auf der Welt begrüßt.

People berichtete indes, dass die Hochzeitszeremonie bereits am 3. Dezember stattgefunden haben soll.

Erst im Februar 2024 hatten sie ihre Beziehung überhaupt öffentlich gemacht. "Sie waren zunächst sehr gute Freunde. Sie hält das Ganze sehr privat und wollte es geheim halten, während sie sich kennenlernten", sagte damals ein Vertrauter von Bündchen.