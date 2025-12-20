Neue Hoffnung im Kampf gegen den Krebs für Delani Diekmeier (15): "Medikament gut aufgenommen"

Sandhausen/Würzburg - Seit nun fast einem Jahr kämpft die Tochter von Ex- Fußball -Star Dennis Diekmeier (36) tapfer gegen den Krebs. Kurz vor Weihnachten gibt es endlich neue Hoffnung für Delani (15). In dieser Woche erhielt sie an der Uniklinik Würzburg eine neue Therapie.

Für die an Krebs erkrankte Delani Diekmeier (15) gibt es neue Hoffnung im Kampf gegen die heimtückische Krankheit. © Screenshot/Instragm/danadiekmeier

Mama Dana (40) berichtete, dass sie mit ihrer Tochter seit Montag in Bayern weilte, wo Delani nun mit einem radioaktiv markiertem Iodmetomidat behandelt wird.

Das Mittel soll durch freigesetzte Strahlung vorhandenes Nebennierengewebe eventueller Metastasen zerstören und davon hatte die Jugendliche in den vergangenen Monaten leider immer wieder zahlreiche.

Jetzt keimt neue Hoffnung auf. "Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen seine Wirkung zeigt", schrieb Mama Dana am Freitagabend auf Instagram.

Wie sie weiter berichtete, wird in sechs Wochen noch einmal die gleiche Therapie wiederholt.

Nun wolle die Familie am Samstag aber erst einmal in den Urlaub fahren und "dann werden wir den Rest des Jahres entspannt verbringen", blickte Dana Diekmeier weiter voraus.