Neue Hoffnung im Kampf gegen den Krebs für Delani Diekmeier (15): "Medikament gut aufgenommen"
Sandhausen/Würzburg - Seit nun fast einem Jahr kämpft die Tochter von Ex-Fußball-Star Dennis Diekmeier (36) tapfer gegen den Krebs. Kurz vor Weihnachten gibt es endlich neue Hoffnung für Delani (15). In dieser Woche erhielt sie an der Uniklinik Würzburg eine neue Therapie.
Mama Dana (40) berichtete, dass sie mit ihrer Tochter seit Montag in Bayern weilte, wo Delani nun mit einem radioaktiv markiertem Iodmetomidat behandelt wird.
Das Mittel soll durch freigesetzte Strahlung vorhandenes Nebennierengewebe eventueller Metastasen zerstören und davon hatte die Jugendliche in den vergangenen Monaten leider immer wieder zahlreiche.
Jetzt keimt neue Hoffnung auf. "Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen seine Wirkung zeigt", schrieb Mama Dana am Freitagabend auf Instagram.
Wie sie weiter berichtete, wird in sechs Wochen noch einmal die gleiche Therapie wiederholt.
Nun wolle die Familie am Samstag aber erst einmal in den Urlaub fahren und "dann werden wir den Rest des Jahres entspannt verbringen", blickte Dana Diekmeier weiter voraus.
In sechs Wochen soll die Therapie bei Delani Diekmeier noch einmal wiederholt werden
Das vergangene Jahr war für die gesamte Familie eine heftige Herausforderung, seitdem die Krebsdiagnose ihrer ältesten Tochter das Leben der Eltern und der drei weiteren Geschwister völlig auf den Kopf gestellt hatte.
Im Februar hatten Ärzte bei ihr einen bösartigen Tumor gefunden, es handelte sich um das extrem aggressive Nebennierenkarzinom, das in der Folge ganz viele Metastasen in der Lunge Delanis bildete. Immer wieder musste die 15-Jährige operiert werden.
Vor einigen Wochen gaben sie die behandelnden Ärzte in Heidelberg sogar auf, und empfahlen eine palliative Begleitung, doch die Familie und auch Delani selbst wollten sich damit nicht abfinden.
Dennis Diekmeier gab seinen Job als Co-Trainer beim SV Sandhausen auf, auch Dana konnte erst einmal nicht mehr bei "11TeamSports" arbeiten.
Seitdem geben die beiden alles, um ihrer Tochter den Glauben an das Wunder zu vermitteln, Delani selbst beweist unheimliche Stärke. Alle hoffen, dass sie den Kampf gemeinsam gewinnen werden.
