Luca und Christina Hänni sind Eltern geworden: Hier zeigen sie niedliches Foto ihrer Tochter

Thun (Schweiz) - Luca (29) und Christina Hänni (34) hatten am Sonntag tolle Neuigkeiten zu verkünden: Die kleine Tochter des Sängers und der " Let's Dance "-Profitänzerin ist auf der Welt!

Luca (29) und Christina Hänni (34) sind zum ersten Mal Eltern geworden! (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Lange hatten Luca und seine Christina auf diesen Moment hin gefiebert - nun war es endlich so weit: Wie das Ehepaar am Sonntagvormittag in einem gemeinsamen Instagram-Post offenbarte, hat ihr Nachwuchs jüngst das Licht der Welt erblickt und das Familienglück der beiden endlich perfekt gemacht.

"Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin!", schrieben die frischgebackenen Eltern in ihrem neuesten Beitrag, zu dem sie auch einen Schnappschuss ihrer Tochter geteilt hatten, auf dem jedoch lediglich ein kleiner Babyfuß zu sehen war.

Dass es sich beim Nachwuchs des Promi-Paares um ein Mädchen handelt, hatten die beiden bereits Mitte Mai verraten. Welchen Namen die kleine Erdenbürgerin trägt, behielten die jungen Eltern vorerst allerdings für sich.

"Aus einem Duo wird ein Trio, und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", erklärten Luca und Christina ihren zusammengerechnet rund 757.000 Followern und offenbarten, dass sie jetzt erst einmal in aller Ruhe die gemeinsame Kennenlernzeit genießen würden.