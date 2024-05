"Let's Dance"-Star Christina Hänni und ihr Luca lassen Bombe platzen: Dieses Geschlecht hat ihr Baby

Christina (34) und Luca Hänni (29) werden in Kürze erstmals Eltern. © Henning Kaiser/dpa

Bereits seit Wochen spricht das Paar in seinem gemeinsamen Podcast "Don't worry, be Hänni" über fast nichts anderes mehr als über die Vorfreude, die Vorbereitungen und auch die Gedanken und Sorgen, die es sich macht.

In der neuesten Ausgabe verraten die beiden nun, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. Der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner beginnt den Satz mit den Worten "Unser kleiner Wurm ist ein …", doch seine Gattin muss ihn zunächst stoppen.

Denn die "Let's Dance"-Berühmtheit will hervorheben, wie bewegend dieser Moment für sie sei. "Das ist jetzt ohne Scherz eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben sage, und eine der wichtigsten Sachen für mich, die ich jemals an Infos rausgegeben habe. Wir sind richtig aufgeregt, mein Bauch klopft, mein Herz klopft, ich habe richtig Gänsehaut gerade", teilt sie den Hörern mit.

Und dann lassen die beiden die Bombe platzen: "Wir kriegen ein ...", fängt Luca wieder an, ehe die Profitänzerin ergänzt: "... Mädchen! Eine Tochter!"