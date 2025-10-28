"No Angels"-Star Lucy Diakovska enthüllt ihre neue Liebe - sie ist keine Unbekannte

Hamburg - Der " No Angels "-Star Lucy Diakovska (49) zeigt auf seinem Instagram -Account " lucydiakovska " erstmals sein neues Liebesglück. Mit einem rührenden Video enthüllt die Musikerin vergangenen Samstag das Gesicht ihrer Partnerin - es ist Yasi Hofer (33), die deutsche Gitarristin von Helene Fischer und den "No Angels".

Nach drei gescheiterten Beziehungen scheint die Bulgarin Lucy Diakovska (49) nun endlich ihr Glück gefunden zu haben. © Fotomontage/Instagram/lucydiakovska

Zum Geburtstag ihrer neuen Partnerin widmet Lucy ihr emotionale Worte. Dabei spricht die 49-Jährige vor allem von "Zugehörigkeit, Vertrauen, Respekt und Anerkennung". Es sind Werten, die sie dank dieser Beziehung neu erfahren habe.

"Ich möchte heute meiner Welt von Dir erzählen", schreibt die Sängerin in ihrem Beitrag. Die 33-Jährige habe sie in einer schwierigen Zeit aufgefangen. Nach ihren gemeinsamen Höhen und Tiefen möchte sich die Bekanntheit nun mit einer Liebesbekundung erkenntlich zeigen.

Besonders fasziniert ist die 49-Jährige von der künstlerischen Begabung ihrer Partnerin: "Dein Talent umfasst ein musikalisches Universum, das Millionen Bilder beheimatet … es sind Deine Bilder, Deine Welt und Deine Seele."